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Мурманская область. Арктика25.11.19 15:17

Остановочный комплекс на Морской - для удобства мурманчан

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по капитальному ремонту территории возле поликлиники № 2 (ул. Морская, 9).

Отсутствие остановочного комплекса волновало мурманчан давно. С просьбой решить проблему с аварийной площадкой для ожидания общественного транспорта жители микрорайона обратились к главному редактору газеты «Вечерний Мурманск», депутату Совета депутатов города Мурманска Виктору Хабарову. Место высадки пассажиров обустроили очень быстро — буквально через несколько дней там появился новый аккуратный подъезд с пандусом и скамейкой.

Сегодня на месте остановки маршрутного автобуса № 6Т идёт обустройство полноценного павильона. Уже установлен каркас и крыша, в скором времени появится остекление.

- Поликлиника - социально значимый объект, и, конечно, остановка здесь просто необходима. Кроме того, мы видим, что машин тоже приезжает много, им нужно место. Было принято решение часть территории за остановкой использовать под парковку. Весной здесь будет проведено компенсационное озеленение, - рассказал Андрей Сысоев.

Программа модернизация остановок продолжается и в этом году. Впереди еще много работы. Всего в Мурманске 360 комплексов, на сегодняшний день обновлено 130 из них.

- Дизайн был заимствован у наших северных соседей - в Киркенесе стоят такие же стеклянные остановки. Прозрачные панели способствуют недопущению правонарушений, которые достаточно часто происходили в старых комплексах. Сегодня по просьбам мурманчан мы добавляем к существующим конструкциям дополнительные стенки, которые призваны защитить людей от ветра и снега, - отметил Андрей Сысоев.

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