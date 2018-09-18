Остановочный комплекс около МОМСЧ «Севрыба» временно перенесён на новое место

С августа в связи с плановыми строительно-ремонтными работами на территории входной группы приёмного отделения ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба» перенесена остановка общественного транспорта, следующего по маршруту 6Т. Теперь посадка и высадка пассажиров производится на противоположной стороне здания медсанчасти.

Изменение расположения остановки на расписание движения никак не повлияло. На линии, как и прежде, работают два автобуса, интервал движения составляет от 14 до 20 минут. Согласно осеннему расписанию, в будни первый автобус отправляется отсюда в 6.45, последний — в 19.45.

— На перенос остановочного комплекса хотелось бы обратить внимание не только пешеходов, но и автолюбителей, которые, паркуя машины в неположенном месте, мешают водителю автобуса развернуться на данном участке. Некоторые оставляют автомобили прямо возле остановки, что также мешает движению общественного транспорта, — отметил заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.

Остановка будет располагаться на новом месте до конца ремонтных работ. По информации представителей ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба», ремонт планируется завершить до конца октября.