«Останусь строчками, останусь песнями…» - последний фильм Владимира Пташинского

Мы с глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Владимира Пташинского – главного режиссёра монтажа телеканала «Арктик-ТВ», опоры телеканала, творческой личности, талантливого человека и нашего дорогого друга.

Владимир погиб в автомобильной аварии 2 июня. Перед отъездом в отпуск Володя, подготовив к эфиру несколько телепрограмм и свой самый последний фильм «Останусь строчками, останусь песнями…». Большинство фильмов, спецпроектов, специальных репортажей телеканала монтировал Володя. Владимир к работе подходил творчески, а в коллективе всегда был опорой и поддержкой для многих наших сотрудников.

Мы выражаем соболезнования семье Владимира Пташинского. Скорбим вместе. Владимир будет жить в наших воспоминаниях. Память о нём останется в наших сердцах: о хорошем, добром, отзывчивом, талантливом человеке.

Вся информация о похоронах (а также реквизиты отца Владимира Пташинского) появятся на его странице VK.

Сестра Володи в телефонном разговоре с главным редактором сообщила, что семья будет ждать друзей, которые захотят приехать на похороны и проститься с Володей.