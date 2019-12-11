Островной – среди лидеров конкурса «Города для детей 2019»

Конкурс «Города для детей» юбилейный: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит его уже десятый раз. В этом году в конкурсе принял участие 361 муниципалитет из 72 регионов страны. От нашего региона на участие в конкурсе подали заявки 10 муниципалитетов. В категории городов с населением менее 20 тысяч человек III место занял ЗАТО г.Островной.

Особенностью этого конкурса стала патриотическая направленность, внимание к подготовке празднования 75-летия Великой Победы. Муниципалитетам-участникам предлагалось выполнить задания: организовать историко-документальную выставку о земляках, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, провести во время летних каникул военно-спортивную командную патриотическую игру, акцию «Вместе с папами» и мероприятия, направленные на изучение краеведческого и историко-культурного наследия.

Одна из основных задач конкурса – консолидация всех муниципальных ресурсов и активизация их деятельности по созданию привлекательных городских и сельских пространств, способствующих повышению качества жизни и улучшению условий воспитания детей.