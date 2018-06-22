«Островок славы» - среди победителей праздника эколят – молодых защитников природы в Мурманской области

Подведены итоги праздника эколят – молодых защитников природы в Мурманской области. С 1 по 4 июня 2018 года в рамках Всероссийского детского экологического фестиваля ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» организовал Праздник эколят – молодых защитников природы в Мурманской области.

В эти дни в муниципальных образованиях проводились различные мероприятия, объединенные экологической тематикой - открытые уроки, викторины, игры, акции, флешмобы. В них приняли участие более 1300 детей из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, ЗАТО г.Североморска, Мончегорска, Кольского, Кандалакшского, Терского районов.

Около ста педагогов из 50 образовательных учреждений Кольского Заполярья участвовали в конкурсе на лучшее мероприятие для учащихся образовательных организаций области.

Победителями конкурса стали акция «Островок славы» (ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»), эко-квест «Спасение Земли» (МАУДО «Детская эколого-биологическая станция» Кандалакшского района), проект «Эколята – Молодые защитники природы» (МБДОУ города Мурманска№ 38).