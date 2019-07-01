Помимо мероприятий, запланированных в рамках реализации нацпроектов, по инициативе врио губернатора в Мурманской области будет проведена масштабная дополнительная работа по благоустройству городской среды. Как сообщила руководитель АНО «Центр городского развития Мурманской области» Ольга Вовк сегодня на оперативном совещании, проведены общественные обсуждения по выбору мест размещения в городах области новых детских городков и спортплощадок. Поступило 9640 предложений от более чем 126 тысяч граждан. Создан перечень территорий, где уже в этом году будут размещены 25 детских городков и 20 спортплощадок.

По словам Ольги Вовк, небольшие поселения также хотят присоединиться к проекту. Острую необходимость в объектах благоустройства испытывают Мурмаши, Никель, Умба, Печенга, Ловозеро, Алакуртти, Видяево, посёлки 27 километр и Спутник. Это ещё 9 детских и одна спортивная площадка. Муниципалитеты готовы представить соответствующие основания. Помочь им реализовать эти планы призван недавно начавший работу Центр городского развития Мурманской области.

«Если муниципалитеты готовы и люди просят, это нужно сделать. Главное, чтобы эта работа была в установленный срок завершена, чтобы детские площадки не устанавливали в снег, как бывало раньше. Принципиально важно сделать это качественно. Мы берём на себя повышенные обязательства в развитии городской среды, и это – лишь начало масштабной программы благоустройства Мурманской области», – отметил врио губернатора.

Всего в План первоочередных мер по повышению качества жизни в Мурманской области включено 126 мероприятий в сфере благоустройства городской среды, 32 из них уже выполнены.

В частности, 27 июня на заседании облдумы принят закон о сокращении сроков обсуждения по утверждению карты-схемы границ прилегающих территорий – вместо двух месяцев он будет составлять один. Выпущен приказ регионального Минстроя, корректирующий схему подготовки карты-схемы границ прилегающих территорий. Всё это позволит до конца года завершить работу по закреплению границ и привлечь собственников зданий и сооружений к обязанности по содержанию прилегающих к ним территорий.