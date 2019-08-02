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Мурманская область. Арктика02.08.19 08:15

Острые темы держатся на особом контроле – врио губернатора Мурманской области

Благоустройство берега реки Туломы, транспортное сообщение с «большой землёй» жителей Причального, работа крематора в черте посёлка – эти, актуальные для каждого жителя Мурмашей темы, звучали вчера на встрече с главой региона Андреем Чибисом. Как подчеркнул врио губернатора, эти острые темы держатся на особом контроле.

Открывая общение с гражданами, Андрей Чибис отметил, что по опыту уже проведённых встреч с жителями частные проблемы решаются проще и быстрее, чем общие, касающиеся большинства жителей конкретных муниципалитетов Мурманской области.

«Многие вопросы, которые возникают, можно решить оперативно. Я здесь нахожусь, чтобы выслушать вас и вместе с вами определить первоочередные задачи, которые предстоит решить», – сказал Андрей Чибис и напомнил, что каждый вопрос, заданный северянами, он возьмет на личный контроль.

Многие вопросы, которые задали в Мурмашах, схожи с теми, что регулярно звучат на встречах с населением. Северяне жалуются на качество работы управляющих организаций, просят отремонтировать дороги во дворах, повысить доступность медицинской помощи.

Из характерных только для Мурмашей тем – просьба о помощи в восстановлении музея славы авиаторов Севера, экспозиции которого сейчас расположены в приспособленных помещениях, а также строительство нового современного детско-юношеского центра.

Несколько вопросов в адрес врио губернатора касались развития спортивной инфраструктуры. Жители акцентировали внимание на содержание местного скейтпарка, обратились с просьбой вернуть процедуру выдачи справок, необходимых для участия в соревнованиях, в поликлиники. Сейчас этим занимается одно специализированное медучреждение в областном центре. Андрей Чибис тут же дал поручение Министерству здравоохранения проанализировать ситуацию с оформлением медицинских документов для спортсменов.

К главе региона вновь обратились многодетные семьи. Полученная для строительства дома земля в черте городского поселения простаивает из-за отсутствия коммуникаций и подъездных путей. Андрей Чибис напомнил, что по его поручению сейчас прорабатываются документы, которые позволят заменить эту меру соцподдержки на финансово подкрепленный сертификат, который можно будет использовать для улучшения жилищных условий многодетных семей. После встречи врио губернатора осмотрел выделенные под строительство участки.

На многочисленные вопросы зоозащитников о качестве работы центров по содержанию животных и о реальном действии закона об ответственном обращении с животными врио губернатора напомнил, что этой темой в Мурманской области уже занимается созданная из неравнодушных северян рабочая группа.

Главе региона сегодня поступило около 30 вопросов от жителей Мурмашей.

«Все принимаемые по итогам встреч с жителями решения должны быть взвешенными, а не просто популистскими заявлениями. А каждый такой диалог – честным, это для меня ценно», – сказал Андрей Чибис, завершая встречу, и поблагодарил жителей за откровенный разговор.

Во время рабочей поездки в Кольский район Андрей Чибис вчера также посетил амбулаторию посёлка Молочный. В медучреждении сейчас проводится капитальный ремонт в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Мурманской области». Работы должны завершиться в сентябре. На время ремонта приём пациентов специалистами организован в передвижном мобильном комплексе.

 

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