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Мурманская область. Арктика29.05.18 07:30

Осудили преступную группу из двух городов, похитившую свыше 1,5 млн рублей у жителей нашего региона

Ленинский районный суд г. Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей  Новосибирска Ольги Пантелеевой и Тимура Аблязова и жителя Мурманска Михаила Хацкевича. Они признаны виновными в совершении 20 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что злоумышленники действовали с января по апрель 2015 года. Пантелеева, находясь на территории  Новосибирска, путем случайного набора телефонного номера связывалась с престарелыми жителями Мурманска. В ходе разговора она оказывала психологическое давление на пожилых людей, сообщая им заведомо ложную информацию о сложившихся критических обстоятельствах, в результате которых их родственниками грозит уголовная ответственность, и под предлогом избежания наказания требовала от потерпевших передачи значительных сумм денежных средств.

В целях облегчения совершения преступления женщина использовала в разговоре разные интонации голоса, в том числе представлялась сотрудником правоохранительных органов. После получения согласия от потерпевших передачи денежных средств Аблязов, также находясь на территории Новосибирска, связывался с жителем Хацкевичем и сообщал ему адрес потерпевших, где последний в свою очередь должен был забрать денежные средства. После их получения часть денег он оставлял себе, а оставшиеся переводил на счета банковских карт.

Всего таким образом они похитили свыше 1,5 млн рублей.

Преступная деятельность была пересечена сотрудниками полиции УМВД России по Мурманской области.

Суд приговорил Аблязова к 5 годам 6 месяцев лишения свободы, Пантелееву – к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего режима. Хацкевич осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

 

 

 

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