Осудили врача, причинившего тяжкий вред здоровью по неосторожности пациенту

Прокуратурой города Мончегорска поддержано государственное обвинение в мировом суде города по обвинению гражданина И., в совершении преступления, предусмотренного ст. 118 ч. 2 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Наказание за указанное преступление предусмотрено в виде ограничения свободы до 4 лет, либо лишением свободы до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо без такового.

Установлено, что гражданин И., являясь врачом оториноларингологом ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ», при проведении операции причинил по неосторожности тяжкий вред здоровью пациенту. В мае 2017 года обвиняемый, в ходе проведения гайморотомии пациентке, при оперативном вмешательстве допустил дефект в оказании медицинской помощи. В результате он причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью в виде оскольчатых переломов глазницы и сформировавшимся косоглазием правого глаза, которое является неизгладимым.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом по городу Мончегорск СУ СК РФ по Мурманской области.

В ходе следствия и судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся, и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

В связи с полным признанием вины, наличием ряда смягчающих наказание обстоятельств суд признал И. виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.