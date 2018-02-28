Осуждён капитан судна, виновный в гибели четырёх моряков

Ленинский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор в отношении капитана рыбопромыслового траулера «Капитан Сулимов» (компания-судовладелец ООО «Робинзон», г.Мурманск) Игоря Постельняка, передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Постельняк признан виновным по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев в колонии-поселении.

Дополнительно суд назначил наказание в виде лишения на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением морским и иным водным транспортом.

Прокуратура настаивала на наказании в виде лишения свободы на четыре года в колонии-поселении. Подсудимый свою вину не отрицал и раскаивался в содеянном, а также согласился с иском одного из потерпевших о взыскании 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Как было установлено, 13 июля 2017 года во время промысла в Норвежском море капитан траулера «Капитан Сулимов» в нарушение многочисленных правил безопасности дал команду трём матросам и старшему мастеру добычи зайти в помещение рыбомучной установки, где сутки тлела гофротара, и «не учёл угрозу отравления работников угарным газом». На моряках не было средств индивидуальной защиты и специального снаряжения. Кроме того, они не проходили специального обучения и не входили в состав аварийной партии траулера. В результате четверо моряков скончались от острого ингаляционного отравления угарным газом.