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Мурманская область. Арктика12.02.20 10:36

Осужден очередной член организованной преступной группы, осуществлявший распространение наркотиков во флотской столице

Вступил в законную силу приговор Североморского районного суда Мурманской области в отношении активного участника преступной группы, жителя Североморска, Александра Ч., причастного к совершению преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…»), совершенное в составе организованной группы, а так же к покушению на аналогичное преступление.

Как сообщает УФСБ России по СФ, в поле зрения оперативников члены преступной группы попали в конце 2014 г. Для пресечения и документирования её незаконной деятельности сотрудниками управлений ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области был успешно реализован комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых в марте 2015 г.  был зафиксирован факт получения Александром Ч. психотропного вещества амфетамин в значительном размере от лидера группы для его последующего сбыта жителю флотской столицы.

Кроме того, в ходе работы было также установлено, что Александр Ч. по своему иерархическому положению в преступной группе осуществлял наиболее важные функции: подбор исполнителей непосредственного сбыта наркотических и психотропных веществ и контроль соблюдения ими правил взаимоотношений и поведения внутри преступной группы; разъяснение участникам группы способов осуществления преступной деятельности; расфасовка, временное хранение, незаконный сбыт запрещенных веществ, а также его передача для незаконного сбыта рядовым участникам преступной группы; сбор и передача вырученных за реализацию денежных средств организатору преступной группы; поиск потенциальных покупателей.

По совокупности совершенных деяний наркоторговцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее вступили в законную силу приговоры в отношении ещё пяти членов преступной группы. Где проведут ближайшие годы жизни остальные участники – в скором времени определит суд.

 

 

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Наша Раша
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