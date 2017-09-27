Осуждена коммерческий директор организации за мошенничество в сфере получения социальных выплат с использованием служебного положения

Собранные следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении коммерческого директора ООО «ЛИК» и главного бухгалтера ООО «МТСП», обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении выплат (субсидий) с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

По версии следствия, обвиняемая, 1977 года рождения, выполняя управленческие и административно-хозяйственные функции в ООО «МТСП» в 2016 году, используя служебное положение главного бухгалтера, изготовила справку с умышленно заниженным собственным доходом в данной организации, подделала подписи руководителя организации и заверила документ печатью общества, после чего предоставила указанные ложные сведения в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения», получив, путем обмана, субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.