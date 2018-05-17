Осужденному, сбежавшему из мурмашинской колонии, могут изменить режим исправительного учреждения и добавить срок

В полицию Кольского района 11 мая от администрации ИК-18 поступило сообщение об отсутствии осужденного 1988 года рождения на участке колонии-поселения при ИК-18. Осужденный находился на краткосрочном свидании со своей женой за пределами участка, однако после завершения свидания на территорию колонии-поселения не вернулся. Стоит отметить, что в соответствии с действующим законодательством осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, содержатся без охраны и имеют право покидать с разрешения администрации территорию учреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов местонахождение осужденного было установлено сотрудниками УФСИН совместно с полицейскими. Злоумышленника задержали и доставили в исправительное учреждение.

Дознавателем ОМВД России по Кольскому району в отношении осужденного за совершение имущественных преступлений жителя Мурманска 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. По решению суда за совершенный побег из исправительного учреждения осужденному может быть изменен режим исправительного учреждения, а также добавлен срок.