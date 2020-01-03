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Мурманская область. Арктика03.01.20 14:50

Осуждённые исправительных учреждений региона своим мастерством удивили конкурсную комиссию

В УФСИН России по Мурманской области состоялось подведение итогов традиционного творческого конкурса на «Лучшую снежную фигуру» среди осуждённых исправительных учреждений региона. Данное состязание в нынешнем году оценивалось по двум основным темам: новогодняя скульптура и снежная скульптура, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проводился конкурс в два этапа. На предварительном, в течение декабря, отбирались лучшие работы по учреждениям. Накануне новогодних праздников прошёл заключительный этап с определением победителей.

Нынешняя зима благоприятствовала конкурсу частыми снегопадами, поэтому у участников не было недостатка в материале, чтобы полностью развернуть свою творческую фантазию. По положению конкурса, от каждого учреждения в финал выходило не менее трёх работ. Конкурсному жюри пришлось потрудиться, чтобы определить достойных победителей и призёров.

Лучшей композицией, посвященной новогодней тематике, было признано творение снежных скульпторов из ревдинской ИК-23 по мотивам сказки «Щелкунчик». На втором месте в этой номинации оказались осуждённые зеленоборской КП-20, вылепившие символ наступившего года.

В номинации «Творческий масштаб» победила работа осужденных мурманской ИК-17, изготовивших внушительных размеров ледокол.

В номинации «Лучшая композиция, посвященная 75-летию Победы» первое место занял коллектив осужденных мурмашинской ИК-16, которые создали монументальную композицию Неизвестному солдату. В номинации «Сложность исполнения» победителями стали осуждённые ИК-17 с работой, также посвящённой подвигу Неизвестного солдата.

Все осужденные, участвовавшие в данном творческом состязании, были поощрены правами начальников учреждений. В торжественной обстановке им были вручены почётные грамоты соответствующих степеней и сладкие пироги.

 

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