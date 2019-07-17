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Мурманская область. Арктика17.07.19 10:45

Осуждённые Мурманской области принимают участие во Всероссийском чемпионате по шахматам

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Мурманской области стартовал 1-й этап Всероссийского чемпионата по шахматам среди осуждённых. Соревнование проводится в преддверии Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля.

К участию в соревновании допускаются все любители этой интеллектуальной спортивной игры. В первом этапе будут определены лучшие шахматисты исправительных колоний и следственных изоляторов региона.

Первыми свой блиц-турнир, в котором участвовало 8 осуждённых, провели сотрудники воспитательной службы мурмашинской исправительной колонии особого режима № 16.

Открыли соревнования заместитель начальника колонии Алексей Гонтарь и специально приглашённый в учреждение спортивный судья 1 категории, тренер-преподаватель КДЮСШ № 17 г. Мурманска Владимир Шананин.

Соревнования проходили по круговой системе. Поединки за шахматной доской прошли в дружеской обстановке, все спорные моменты быстро решались компетентным арбитром.

Шахматные партии первого этапа пройдут во всех учреждениях УФСИН России по Мурманской области. Победители первого этапа чемпионата будут выяснять сильнейшего за шахматной доской во втором этапе, который пройдёт 30 июля текущего года в исправительной колонии строгого режима № 23 посёлка Ревда.

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