Осужденные оленегорской колонии-поселения отремонтировали детские велосипеды

Коллектив сотрудников колонии-поселения, расположенной в Оленегорске, на протяжении многих лет негласно шефствует над местным отделением социальной реабилитации несовершеннолетних. Сотрудники вместе с осуждёнными регулярно приезжают в учреждение с театрализованными представлениями, проводят различные спортивные мероприятия с ребятами.

Но этим не ограничивается взаимодействие между КП-24 и социальным приютом. Одной из форм воспитательной работы с осуждёнными колонии-поселения является проведение «Дня добрых дел», когда осуждённые помогают привести территорию социального центра в порядок, моют окна, осуществляют ремонт мебели.

В этот раз педагоги приюта обратились в учреждение с просьбой помочь отремонтировать детские велосипеды и самокаты. Доставленный в колонию-поселение сломанный детский транспорт был в короткий срок отремонтирован осуждёнными и возвращён малышам, чтобы они могли наслаждаться активными прогулками в чудесную погоду.