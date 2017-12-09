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Мурманская область. Арктика09.12.17 07:15

Осужденные оленегорской колонии в масках пришли в детский приют

Сотрудники колонии-поселения № 24 организовали выезд творческого коллектива осужденных «Таланты среди нас» в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних «Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения» в рамках Декады инвалидов.

В театрализованной постановке «Волшебная книга» с участием  16 осужденных и 2 сотрудников – психологов колонии - детишкам из приюта предстояла встреча со сказочными героями, появляющимися как по волшебству из большой красивой книги: Жар-птицей, обитателями теремка, Ежиком, Тремя медведями, Колобком, Волком, Лисой, Емелей, Царевной-лягушкой, Василисой, и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Начинающие артисты в самодельных ярких, красочных костюмах азартно играли с детьми в «снежки», собирали шишки, рисовали чернилами, приготовленными Василисой Прекрасной. Большой восторг вызвал у малышей фокус Василисы по превращению прозрачной воды в синюю и красную.

В зрительном зале присутствовали, кроме детишек из приюта, недавние выпускники данного социального учреждения, их родители и сотрудники КП-24.

Завершая свое выступление, герои сказки поблагодарили восторженных маленьких и больших зрителей за активное участие в представлении и щедрые аплодисменты. Кроме того всем ребятам подарили на память символ грядущего года - кофейные игрушки-собачки, сделанные руками осужденных.

В свою очередь педагоги социального приюта выразили слова благодарности творческому коллективу КП-24 за искренность, доброе отношение к детям, отзывчивость и яркое театрализованное выступление.

По словам начальника психологической лаборатории КП-24 Татьяны Пискуновой, организатора данного визита, после возвращения в колонию участники творческого коллектива «Таланты среди нас» на групповом психокоррекционном занятии обменивались своими эмоциями и чувствами, благодарили друг друга за общую командную работу.

Полученный опыт совместной слаженной работы позволил психологам исправительного учреждения сделать акценты на развитии ответственного поведения и получении положительных эмоций от возможности совершать добрые поступки.

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08.12.17 22:08
этож надо как люди о зарплатах работяг порта заботятся - спать не могут, арендную плату наваливают сверх меры лишь бы все о людях думать. А рыбный порт им не дает о хорошем думать, все ворует сам у се
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Наталья!!!
08.12.17 21:44
Наши детки молодцы !!! Гордость России
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Любопытный
06.12.17 16:53
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Комментарий к новости:Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
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