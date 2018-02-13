Осуждённые вяжут варежки и носочки для пенсионеров

Сотрудники группы социальной защиты осужденных зеленоборской колонии-поселения № 20 организовали кружок вязания для осужденных. Занятия в кружке проходят по выходным и уже имеют не только развлекательное и познавательное значение, но и прикладное. Так, одна из осужденных, приобретя необходимые навыки, решила специализироваться на вязании домашних тапочек для пожилых людей.

В настоящее время связанные вещи, по желанию мастерицы, сотрудники колонии передали в отдел социального обслуживания населения гп.Зеленоборский. Рукодельные тапочки послужат нуждающимся пенсионерам, инвалидам и одиноким жителям посёлка.

По словам специалистов колонии, кружковая работа обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на личность. Она позволяет привлекать осуждённых к общественно полезной деятельности, стимулирует инициативу и самостоятельность, способствует развитию индивидуальных способностей.

В планах у сотрудников колонии-поселения открытие кружка по обучению игре на музыкальных инструментах.