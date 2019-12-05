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Мурманская область. Арктика05.12.19 11:02

Осуждённых к исправительным и принудительным работам могут направить на уборку улиц в муниципалитетах

В региональном правительстве заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филлипов и руководитель регионального УФСИН Дмитрий Тарасов подписали важный для совершенствования производственного сектора УИС документ - План по размещению заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в учреждениях УФСИН в I полугодии 2020 года.

Включённые в план заказы на поставку продукции для различных организаций позволят привлечь к труду дополнительно около 70 осуждённых.

Наряду с официальной частью мероприятия в зале заседаний состоялась рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества в области развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы Заполярья и обеспечения трудовой занятости осужденных.

На встрече с руководителями профильных министерств и управлений начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов проинформировал о развитии производства в учреждениях УИС региона, а также о планах на 2020 год, привёл примеры успешного взаимодействия с муниципальными и государственными учреждениями области.

Однако, несмотря на достигнутые определенные результаты, остаётся много вопросов, решить которые без поддержки со стороны региональной власти крайне сложно.

Производственные мощности учреждений УФСИН загружены лишь наполовину. Это не позволяет обеспечить работой всех трудоспособных осужденных, не позволяет им в полной мере возмещать причиненный вред совершенными преступлениями, производить оплаты по исполнительным документам.

Учреждения УФСИН располагают необходимыми производственными мощностями. Они способны производить и поставлять мебель и различные швейные изделия для учреждений здравоохранения, детских дошкольных учреждений. Возможно изготовление тротуарной плитки, различных изделий из металла.

Также имеется возможность производства и поставки хлебобулочной продукции в различные муниципальные учреждения. На данную продукцию имеются необходимые декларации о соответствии требованиям таможенного союза. Нужны только заказы, чтобы использовать весь этот производственный потенциал.

Интерес у присутствующих на встрече вызвала возможность привлечения лиц, осуждённых к исправительным и принудительным работам, к благоустройству территории муниципальных образований: уборке улиц, содержанию в исправном состоянии объектов инфраструктуры. Затрагивался также вопрос об оказании услуг по стирке постельного белья для учреждений образования и здравоохранения.

Ещё одним пунктом взаимного интереса в 2020 году может стать массовое изготовление и установка на дворовых территориях городов области детских игровых комплексов. УФСИН также готов производить контейнеры для мусора, для раздельного сбора отходов. В ближайшее время данные вопросы будут детально проработаны всеми заинтересованными сторонами.

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