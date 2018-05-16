Осужденным зеленоборской колонии-поселения рассказали об истории поселка

По приглашению сотрудников воспитательного отдела КП-20 знаток истории посёлка Зеленоборский, краевед и страстный патриот своей малой родины Станислав Бородкин посетил колонию-поселение № 20.

В библиотеке учреждения гость провёл для осужденных литературный вечер. Станислав Федорович представил слушателям свою книгу «Славлю Ковдозеро», в которой увлекательно повествует об истории возникновения и развития лесных поселков юга Мурманской области, природе и хозяйстве района, прилегающего к Ковдозеру.

Осужденные с интересом слушали автора и активно задавали вопросы, открывая для себя историю окрестностей живописного озера Ковдозеро.

Особый интерес у них вызвали изложенные в книге факты, знакомящие читателя с культурой и бытом людей, жизнью целых поколений конца второго тысячелетия в той части Мурманской области, которая наименее изучена и наиболее интересна.

В завершение встречи Станислав Федорович Бородкин преподнёс в дар библиотеке учреждения экземпляр своей книги с автографом.