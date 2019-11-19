Осужденный мурмашинской исправительной колонии № 16, изобразивший предводителя Небесного Воинства Архистратига Михаила, стал победителем регионального этапа конкурса православной иконописи

В УФСИН России по Мурманской области состоялось подведение итогов регионального этапа конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон», проводимого в рамках ежегодного всероссийского смотра православных общин в местах лишения свободы «Не числом, а смирением».

Тематика конкурса в этом году - «Великая победа: наследие и наследники» – посвящена предстоящему 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Конкурсные работы должны были представлять иконописные изображения святых благоверных великих князей, святых полководцев, с мечом и щитом в руках мужественно защищавших «веру православную и своё Отечество» от посягательств завоевателей.

На региональный этап конкурса были представлены работы от всех исправительных колоний, расположенных на территории Мурманской области. В конкурсную комиссию вошли сотрудники УФСИН и Мурманской и Мончегорской епархии. Важным критерием оценки представленных работ было соблюдение автором иконописных правил изображения.

Победителем регионального этапа конкурса стал осужденный мурмашинской исправительной колонии № 16, изобразивший предводителя Небесного Воинства Архистратига Михаила.

Второе место заняла работа осуждённого из оленегорской КП-24, третье - из мурманской ИК-17.

Икона-победитель будет участвовать в финале конкурса православной иконописи в Москве.