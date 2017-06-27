Осуждённый житель Ковдора оговорил полицейского, заявив о преступлениях, которые майор полиции не совершал

В УМВД России по Мурманской области в мае и июне текущего года поступили заявления от осужденного, находящегося в местах лишения свободы. Житель Ковдора 1984 года рождения, отбывающий наказание за кражу в исправительном учреждении, заявил, что участковый уполномоченный полиции отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полянозоринский» совершил в отношении его сестры и её мужа преступления, в том числе с использованием ножа причинил супругам телесные повреждения.

По факту начальником УМВД России по Мурманской области была назначена служебная проверка, проведение которой было поручено сотрудникам собственной безопасности УМВД России по Мурманской области. В ходе проверки сотрудники ОРЧ СБ областного управления МВД России опросили сестру заявителя и её мужа. Родственники осужденного заявили полицейским, что никаких преступлений участковый уполномоченный полиции в отношении женщины и её мужа не совершал. Причины написания заведомо ложного сообщения о преступления им неизвестны.

Сотрудники собственной безопасности УМВД области установили, что осужденный с аналогичным заявлением в отношении майора полиции обращался ранее в прокуратуру и следственные органы. По результатам процессуальной проверки следователем СУ СК России по Мурманской области было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении участкового уполномоченного полиции в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении осужденного, оговорившего полицейского, СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Житель Ковдора до окончания расследования находится под стражей.