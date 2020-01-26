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Мурманская область. Арктика26.01.20 09:25

От 13 до 70 лет - в лыжной гонке на кубок главы администрации Кольского района приняло участие рекордное количество лыжников

25 января в Мурмашах состоялась традиционная лыжная гонка на кубок главы администрации Кольского района. Проводят её уже пятый год подряд. В этот раз в ней приняли участие порядка 220 лыжников из Кольского района Мурманска, Североморска, Полярного, Снежногорска, Заозерска, Апатитов и даже из Петрозаводска. Погода в Мурмашах не подвела - на трассе было -14 градусов, ветер практически отсутствовал, солнышко ярко светило, идеальные условия для гонки.

- Очень приятно, что год от года увеличивается количество тех, кто хочет поучаствовать в этой лыжне, - отметила председатель комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова. – В кубке главы администрации Кольского района могут принимать участие как профессиональные лыжники, которые борются за время, результат, так и те, кто пришёл покататься в своё удовольствие. Сюда приезжают даже семьями, это очень здорово и хорошо. Желаю всем сегодня удачи.

- Хоть я и давно катаюсь на лыжах, но в кубке главы буду участвовать впервые. Впрочем, я подготовился, по этой лыжной трассе в Мурмашах я уже бегал, - добавил глава Кольского района Андрей Малхасян. – Сегодня у нас получился по-настоящему масштабный спортивный праздник. В лыжне принимает участие рекордное количество спортсменов.

Младшим участникам сегодняшней гонки всего по 13 лет, старшему 70. Для каждой возрастной группы была предусмотрена своя дистанция. Девушки и женщины бежали 2 километра, дети 3 километра, ну самые подготовленные мужчины преодолели на лыжах пяти километровый участок. Побороться было за что. В этом году главный приз кубка составлял 25 тысяч рублей.

- Для Кольского района и для меня лично лыжный спорт одно из самых приоритетных направлений. Конечно, мы развиваем и поддерживаем и другие виды спорта, но все-таки мы живем на севере, так что лыжи – это наше все! - подчеркнул глава администрации Кольского районам Александр Лихолат. – Сегодня у нас в районе построено три освещенных лыжных трассы. Первая появилась здесь в Мурмашах - она пятикилометровая. Вторую трассу мы открыли в феврале прошлого года в Коле, она тоже пятикилометровая и освещенная, чтобы жители могли кататься даже в полярную ночь. Третья лыжня у нас в Туломе, она чуть короче, полтора километра. Наша задача сделать лыжный спорт по-настоящему массовым, привлечь в и детей и их родителей. Кстати результаты уже есть. Наши две девочки Анна Старовойтова и Анастасия Барковская катаются уже на федеральном уровне, занимая призовые места во всероссийских соревнованиях.

В этом году гонка выдалась по-настоящему напряженной. Многие лыжники настолько выкладывались на трассе, что в буквальном смысле валились с ног после финиша. Победителями же кубка главы администрации Кольского района стала супружеская пара из Мурманска. Бровин Алексей и его жена Татьяна Соколова показали лучшее время в своих группах. Надо отметить, что эта не первая их победа в гонках. Два года назад пара уже брала кубок главы администрации, сообщает администрация Кольского района.

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