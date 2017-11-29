От долгов в ЖКХ до ФАПов в глубинке - Координационный совет представительных органов муниципальных образований ищет пути решения сложных вопросов

В Мурманской областной Думе состоялось заседание Координационного совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. Вёл заседание руководитель Координационного совета, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Приветствуя собравшихся, он отметил, что Совет является важным инструментом взаимодействия представительных органов муниципальных образований области и регионального парламента. Говоря об актуальности вопросов повестки дня, Сергей Дубовой подчеркнул, что исходя из количества обращений граждан в областную Думу, абсолютный лидер категории острых тем - жилищно-коммунальное хозяйство.

О взаимодействии органов местного самоуправления с управляющими организациями и ресурсниками присутствующих проинформировали председатель профильного комитета Думы Максим Белов, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области В. Гноевский и заместитель председателя Совета депутатов Апатитов П. Чуфырев.

Отмечалось, что одной из основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему остаётся высокий уровень задолженности за коммунальные ресурсы.

Кроме того, обсуждалась ситуация, сложившаяся в муниципальных образованиях в связи с переводом отдельных жилых помещений в многоквартирных домах на альтернативный вид отопления, вопрос передачи функций заказчика по капремонту жилфонда муниципалитету.

Участники заседания отметили, что некоторые из озвученных проблем требуют корректировок федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и решили рассмотреть возможность внесения таких изменения.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области А. Кузнецова представила отчёт о результатах деятельности госжилинспекции за последние 9 месяцев. В числе основных итогов она назвала снижение количества обращений по перерасчетам за отопление, ликвидация «двойных» квитанций, новый формат работы «горячей линии» совместной с управляющими организациями, высокий рейтинг внедрения ГИС ЖКХ.

В центре внимания Координационного совета была и тема повышения уровня доступности и качества медицинской помощи в Мурманской области. Об этом проинформировал министр здравоохранения региона В. Перетрухин.

Обеспечение качества и доступности напрямую зависит и от кадровой составляющей, отметила председатель профильного комитета Думы Надежда Максимова.

- Дума уже законодательно увеличила размер мер соцподдержки медицинским работникам, приезжающим к нам на Север, надеюсь, это положительно отразится на решении этой волнующей всех проблемы, - сказала она.

Строительство ФАПов в отдалёнке, ремонт больниц, меры соцподдержки медработников – такие вопросы интересовали представителей муниципалитетов.

На заседании шла речь о мероприятиях, проведенных в муниципальных образованиях Мурманской области в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий.

Члены Координационного совета познакомились с экологическими проектами и мероприятиями, реализованные в этом году Лапландским государственным природным заповедником. В их числе – просветительские экскурсии, экослёт корпоративных волонтеров, создание экологической тропы, конкурсы и субботники.

Также шла речь о модернизации, научно-техническом развитии и охране окружающей среды Кольской ГМК говорил представитель компании.

Важность создания современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба в Мурманской области в своем выступлении отметил председатель профильного комитета Думы Валерий Пантелеев.