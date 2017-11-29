СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиСложные региональные проблемы можно решить только сообща
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.11.17 17:49

От долгов в ЖКХ до ФАПов в глубинке - Координационный совет представительных органов муниципальных образований ищет пути решения сложных вопросов

В Мурманской областной Думе состоялось заседание Координационного совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. Вёл заседание руководитель Координационного совета, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Приветствуя собравшихся, он отметил, что Совет является важным инструментом взаимодействия представительных органов муниципальных образований области и регионального парламента.  Говоря об актуальности вопросов повестки дня, Сергей Дубовой подчеркнул, что исходя из количества обращений граждан в областную Думу, абсолютный лидер категории острых тем - жилищно-коммунальное хозяйство.

О взаимодействии органов местного самоуправления с управляющими организациями и ресурсниками присутствующих проинформировали председатель профильного комитета Думы Максим Белов, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области В. Гноевский и заместитель председателя Совета депутатов Апатитов П. Чуфырев.

Отмечалось, что одной из основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему остаётся высокий уровень задолженности за коммунальные ресурсы.

Кроме того, обсуждалась ситуация, сложившаяся в муниципальных образованиях в связи с переводом отдельных жилых помещений в многоквартирных домах на альтернативный вид отопления, вопрос передачи функций заказчика по капремонту жилфонда муниципалитету.

Участники заседания отметили, что некоторые из озвученных проблем требуют корректировок федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и решили рассмотреть возможность внесения таких изменения.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области А. Кузнецова представила отчёт о результатах деятельности госжилинспекции за последние 9 месяцев. В числе основных итогов она назвала снижение количества обращений по перерасчетам за отопление, ликвидация «двойных» квитанций, новый формат работы «горячей линии» совместной с управляющими организациями, высокий рейтинг внедрения ГИС ЖКХ.

В центре внимания Координационного совета была и тема повышения уровня доступности и качества медицинской помощи в Мурманской области. Об этом проинформировал министр здравоохранения региона В. Перетрухин.

Обеспечение качества и доступности напрямую зависит и от кадровой составляющей, отметила председатель профильного комитета Думы Надежда Максимова.

- Дума уже законодательно увеличила размер мер соцподдержки медицинским работникам, приезжающим к нам на Север, надеюсь, это положительно отразится на решении этой волнующей всех проблемы, - сказала она.

Строительство ФАПов в отдалёнке, ремонт больниц, меры соцподдержки медработников – такие вопросы интересовали представителей муниципалитетов.

На заседании шла речь о мероприятиях, проведенных в муниципальных образованиях Мурманской области в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий.

Члены Координационного совета познакомились с экологическими проектами и мероприятиями, реализованные в этом году Лапландским государственным природным заповедником. В их числе – просветительские экскурсии, экослёт корпоративных волонтеров, создание экологической тропы, конкурсы и субботники.

Также шла речь о модернизации, научно-техническом развитии и охране окружающей среды Кольской ГМК говорил представитель компании.

Важность создания современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба в Мурманской области в своем выступлении отметил председатель профильного комитета Думы Валерий Пантелеев. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 355 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
Комментарий к новости:Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой
sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
Комментарий к новости:Бедными себя назвали 29% россиян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:15«Международные новости». Информационная программа20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 8 копеек, евро – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика