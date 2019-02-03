От драмы «Открытые двери» до пасторали «Славься, Мурманская область!»

«Жизнь – самый лучший театр, да жаль, репертуар из рук вон плох», - к такому умозаключению довольно давно пришёл Оскар Уайльд, ирландский писатель. И он был прав на все 100 процентов, поэтому события уходящей недели мы рассмотрим из театрального партера, попробуем оценить, какие спектакли, кто и как играет на мировой, отечественной и региональной сценах.

Драма «Открытые двери»

Нельзя сказать, что главная и ожидаемая премьера этой недели «Открытые двери», или «Неблагодарный партнёр по ДРСМД» восхитила и возбудила поклонников политической Мельпомены. И это понятно, так как сценарий её был известен ещё с многочисленных и поднадоевших постановок, которые разыгрывались на международных сценах прошлого века. Сменились только декорации и ведущие артисты, а замысел остался прежний. Хотя есть интрига: если в период холодной войны противостояли политические блоки и системы – страны Варшавского договора и НАТО, то сегодня Россия и США, а все предыдущие участники опасной игры превратились в посредственных статистов. Сцены стали менее массовыми, больше скучных диалогов главных героев, утеряна интрига борьбы двух мировоззренческих культур. Перед зрителями разыгрывается драма, больше похожая на боевик, где хороший мальчик должен наказать плохого. Но это можно списать на огрехи современной масскультуры. Сегодня на сцене не любят задавать трудный гамлетовский вопрос «Быть или не быть..?» уже немногочисленным зрителям.

В конце уходящей недели США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «2 февраля Соединенные Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года и начале процедуры выхода из него», - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. «При этом американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений», - отмечается в заявлении.

Такова преамбула драмы «Открытые двери». Многие российские зрители, которые уже в преклонном возрасте, отнеслись к этому спокойно, даже равнодушно, так как они хорошо помнят многолетний и поднадоевший репертуар постановок прошлого века под названием «Холодная война». Да и драматургия обновлённой драмы не имеет той былой остроты противоречий, когда перед нами разыгрывались сцены, порой кровавые, наполненные страстей и непредсказуемости, борьбы противоположных систем, совершенно разных цивилизаций. Сегодня этого нет, да и главные герои того времени уже ушли в мир иной. Сегодня линия режиссуры строится на борьбе двух актёров, которые отстаивают финансовые интересы корпораций и свои личные.

После банального и ожидаемого начала игры американского артиста похожего на Дональда Трампа на сцену вышли герои похожие на Владимира Путина, Президента России, Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ, и Сергея Шойгу, министра обороны РФ. Их диалог был скучен и тоже предсказуем: «Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, и мы приостанавливаем, - заявил глава государства. - …Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. …Подождём, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира. …Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере ограничения ракет средней и меньшей дальности) остаются на столе, двери для переговоров открыты, - сказал глава государства.

Владимир Путин выслушал доклады Сергея Лаврова, который рассказал об огромной, но безрезультативной работе его ведомства по сохранению ДРСМД. А Сергея Шойгу заверил, что работы по обеспечению безопасности страны будут вестись без увеличения бюджета, на что президент откликнулся: «Отлично».

Глава нашего государства отметил, что российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США. «Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства», - подчеркнул он.

Путин попросил глав обоих министерств «внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события».

Что ж и нам остаётся только смотреть на то, как будут разворачиваться события на сцене театра «очередного противостояния», тем более что повлиять на этот заезженный сценарий драмы мы не можем никак. Хотя стоит отметить некоторые, на мой взгляд, прекрасные литературные находки режиссёра, например, «наш ответ будет зеркальным», «подождём, пока наши партнеры созреют», «двери для переговоров открыты».

Трагикомедия «Тянуть огромного слона за хобот»

Театральное искусство – это зеркало нашей жизни, утверждают любители Мельпомены. И нельзя с этим не согласиться. Тому ярким подтверждением стала новая трагикомедия на грани фарса.

На этой неделе многие россияне стали зрителями бесплатной силовой постановки задержания в зале заседаний Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Сразу возникают вопросы к драматургии этой трагикомедии: почему режиссёр выбрал для главной сцены зал Совфеда? почему не в сауне? почему задержан только один сенатор, когда по драматургии сегодняшнего времени зритель требует большей крови? почему так плохо выучили роли артисты из массовки, комментирующие это событие? нет ли в громких арестах какой-либо более глубокой политической подоплеки? почему многих сенаторов заставили обливаться холодным потом, когда они подумали, что пришли за ними?

Ну, да ладно, не будем искать грязь там, где всё уже в грязи. Тем более, что драматургия этой трагикомедии более сложная, чем зритель увидел в первом акте постановки. События на сцене развивались стремительно, для большинства зрителей непредсказуемо. После ареста сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийстве, был задержан в рабочем кабинете и его отец, дважды судимый ветеран руководства «Газпрома» Рауль Арашуков, следом сотрудники СКР объявили о задержании Руслана Арашукова - двоюродного брата парламентария подозревают в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

«В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» в настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Не будем разбираться в хитросплетениях сценария трагикомедии, которые задумал режиссер, так как эти шаблоны нам уже давно известны: власть срослась с криминалом, госчиновники и менеджеры госкорпораций заняты личным обогащением, а не государственными интересами, что карьерный рост гарантирует не профессионализм, а кумовство, что многие представители силовых ведомств перехватывают успешный бизнес, пряча в застенки предпринимателей…

Тому подтверждением, например, является комментарий бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который он разместил в своём блоге: «С одной стороны, это показательный ход для всей страны - неприкасаемых нет… С другой - весь путь сенатора - это суть сегодняшней кадровой политики. Ни по каким своим качествам он не отвечал своей должности, которую занимал до этого. Мало того, за ним - организация заказных убийств, уже доказано два убийства и покушение на третье. Ну и думаю, сейчас тот случай, когда можно потянуть за ниточку и вытащить за хобота огромного слона», - отметил Евгений Ройзман.

Не будем торопиться с оценкой мезансцены, разыгрываемой перед нами трагикомедии, так как такие постановки делают государственную службу непривлекательной для элит, так как многие чиновники начинают гадать, а когда за ним придут. Последние годы стали одним из самых стрессовых периодов в жизни российского чиновничества - сажать начали так, как не было со времён Сталина, считают эксперты фонда «Петербургская политика», которые подсчитали «посадки» высших чиновников.

Пародия «Секс-скандал в «Росгеологии»

Ярким событием театрального сезона уходящей недели стала и шокирующая пародия «Секс-скандал в «Росгеологии». Она повеселила и позабавила многих зрителей.

На этой неделе был уволен замглавы корпорации «Росгеология» Руслан Горринг. Он оказался в центре скандала из-за трансляции во Всемирной паутине, которую вёл он сам. Не знаю, чем вызван интерес многочисленной публики к этой постановке, скорее всего, мрачной, чем весёлой, так как она показывает только нашу жизнь, в ней ничего не выдумано, режиссер ничего не добавил. Алчность, духовная пустота, унижение, оскорбление, сословность, пренебрежение к обществу – так сегодня можно охарактеризовать многих чиновников в нашей стране. Поэтому меня в поведении Руслана Горринга ничего не удивило – это стиль их жизни, это уровень нашего раболепия.

По сценарию пародии, история начинается с банальной сценки: перед монитором компьютера сидит главный герой - человек, похожий на заместителя главы государственной корпорации «Росгеология» Руслана Горринга - небритый молодой человек, на заднем плане у него двуспальная кровать, рядом сидит какая-то женщина. Всё банально. Он играет в компьютерную стрелялку, одновременно общается с кем-то из знакомых, который тоже задействован в электронной игре. Ну, как общается! Его монолог – это находка драматурга! В самовосхвалении главный герой становится похож на тетерева на току, но в его «песне» только изредка проскакивают привычные для нашего уха цензурные слова…

На фоне рекламных роликов «Росгеологии», занимающейся всей геологоразведкой в России, а для нашей страны, с её огромными запасами полезных ископаемых, эта компания - стратегическая, подобное поведение топ-менеджера выглядит, мягко говоря, странно. Да и за какие заслуги он оказался в госкомпании? Руслан Горринг родился в 1978 года, в 1995 году окончил Московское суворовское военное училище. В 2000 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ. В 2000-2011 годах проходил военную службу в рядах Вооруженных Сил РФ, в 2011-2014 годах занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. С 2015 года – первый заместитель генерального директора ОАО «Росгеология».

Из этой короткой автобиографии интернет-хама можно только предположить, что с 2000 по 2011 год он служил в структурах Вооружённых Сил страны, в которых в него вбили хамство и пренебрежение к подчинённым. Скорее всего, эти структуры и дали ему путёвку в зарубежные горнодобывающие компании и инвестиционные фонды – не по профилю образования, а по преданности к клану силовиков. А попасть после этого в госкомпанию «Росгеология» оказалось проще всего.

Примечательно, но сразу после этой истории появились и другие подробности из жизни этого чиновника. Так, «Коммерсантъ», со ссылкой на онлайн-издания, пишет, что Руслан Горринг на самом деле - Руслан Ганижев, проходивший в 2011 году по делу о многомиллионной взятке в Подмосковье. Тогда он был доверенным лицом депутата. После этого он якобы уехал в Ингушетию сменил фамилию и странным образом в 2015 году оказался на государственной службе.

Талантливый артист, прекрасно сыгравший фактически один пародию «Секс-скандал в «Росгеологии», ярко показал, что у российской элиты проблемы не только с матом, хамством и сексом с подчиненными, но и в том, что система подбора кадров у нас в стране позволяет оказаться на столь важном посту непрофессионалам и людям с криминальным прошлым. Как бы там ни было, сам скандал гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это не проблема «морально-нравственного облика» конкретного Руслана Израиловича. Это проблема системная. «Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно», - эти слова Михаила Лермонтова прекрасно подходят к эпиграфу пародия «Секс-скандал в «Росгеологии».

Моралите «Обстоятельства непреодолимой силы»

Удивительно, но на прошедшей неделе российские драматурги вдруг вспомнили о таком театральном жанре, как моралите (от лат. moralis – нравственный) - драматические преставления в Средние века, действующие лица которых не сами люди, а отвлечённые, абстрактные понятия, например, добродетель и порок.

Министерство юстиции РФ заявило, что планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции и по итогам общественного обсуждения определит, при каких обстоятельствах несоблюдение антикоррупционных требований не будет считаться правонарушением. Минюст разъяснил суть своего будущего законопроекта, устанавливающего «обстоятельства непреодолимой силы», при которых «несоблюдение запретов» антикоррупционного законодательства «не является правонарушением».

Невольно возникает вопрос, почему такая добродетель исходит от этого ведомства на фоне событий, происходящих в это время в стране, когда порок в России процветает? Да и представить сценку, когда наступают «обстоятельства непреодолимой силы» как-то трудно. Разве что какой-то руководитель какого-то ведомства в приказном порядке будет заставлять взять её своего подчинённого. Тому остаётся только взять или уволиться.

На активную и негативную реакцию россиян на данную законодательную инициативу Минюст даёт разъяснения: «Например, не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью», - сообщила пресс-служба Минюста. И совсем уж берёт оторопь от того что ведомство поясняет, что «проект готовится в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утверждённым указом Президента РФ».

На этой же неделе правительство страны поддержало и все четыре проекта об ответственности за распространение фейковой информации и оскорбления в адрес общества и государства. И опять можно отметить борьбу добродетели и порока, исход которой пытаются решить наши законодатели. Невольно хочется их спросить, а как они будут оценивать враньё, которое исходит из их кабинетов? как они будут оценивать оскорбление российского общества от своих непрофессиональных действий, которые приводят миллионы граждан к нищете и к гибели?

Скорее всего, такое поведение власть имущих и их нововведения приводят к тому, что количество россиян, которые разочаровались в выбранном нацией пути, уже превысило число тех, кто поддерживает нынешний курс. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-Центром».

При этом количество респондентов, назвавших направление развития нашей страны неверным, оказалось самым большим за последние 13 лет - 45%. Тогда как поддерживают курс, по которому идет Россия, всего 42%.

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ сейчас одобряют 64% участников опроса, а работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства довольны только 33% респондентов. Россияне в большинстве своем негативно относятся к деятельности Госдумы. Такую позицию заняли 64% опрошенных. Положительную оценку этому органу власти дали 33% респондентов.

На этом фоне улыбку вызывает заявление депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая считает, что национальной идей для России должна стать любовь к Родине, способность её защитить и отстоять перед внешними угрозами, «Основная национальная идея – это, безусловно, наш патриотизм. Это не просто слово «патриотизм», это то, что должно быть в каждом из нас. Это любовь к Родине и её защита. Все должны понимать - и иностранцы, и мы сами для себя, - что за Родину мы будем стоять и не будем молчать, мы будем защищать её. Родина – это всё. Это вся наша история», - сказала Поклонская на встрече со студентами в рамках федерального образовательного проекта «Диалог на равных». Трудно спорить, когда депутат выступает с таким пионерским задором, но, вчитываясь в её другие опусы, понимаешь, что за её словами нет реальных дел.

Пастораль «Славься, Мурманская область!»

А завершим мы театральный обзор пасторалью, которая была прекрасно сыграна на сцене регионального отделения партии «Единая Россия» и в областной Думе.

В Мурманске 31 января прошла XXVIII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты приняли ряд важных кадровых решений, в частности, избрали секретаря регионального отделения партии и определили состав регионального политсовета и его президиум.

В ходе тайного голосования секретарем Мурманского регионального отделения партии был избран Сергей Дубовой. Секретарь регионального отделения партии избирался тайным голосованием на альтернативной основе.

Открытым голосованием был избран состав Регионального политического совета в количестве 52 человек. Тайным голосованием большинством голосов был избран президиум регионального политсовета в количестве 19 человек.

Как отметил Дубовой, необходимость досрочного избрания руководящих органов возникла в связи с решениями, принятыми на XVIII съезде «Единой России». «Это нормальный рабочий процесс, - сказал он. – Он направлен на повышение эффективности партийной работы».

Эта постановка, раскрывающая простую региональную жизнь, дополняет и сценка из областной Думы, где при комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению будет сформирована рабочая группа по подготовке предложений по вопросу принятия Гимна Мурманской области. Чья это законодательная инициатива – непонятно. Но с учётом того, что ранее – в 2003-м и в 2008-м году - вопрос о принятии гимна на законодательном уровне перед региональным парламентом ставило областное правительство, можно предположить, что инициатива исходит оттуда же.

В народе «неофициальными гимнами» давно считаются две песни: «Прощайте, скалистые горы» и «Я люблю мое Заполярье», которая звучала из часов на гостинице «Арктика» и до сих пор исполняется перед отправлением «фирменных» поездов. Но любимые северянами песни не подходят для официального гимна. Первая - потому, что посвящена войне и не отражает сегодняшние реалии, вторая - слишком лиричная.

В своё время был объявлен конкурс. Из 20 вариантов выбрали гимн Александра Патрикеева:

«Бесконечные просторы, синева озер и рек,

Сопок снежные узоры не забудутся вовек.

Волны Баренцева моря – Флоту дом и рыбакам.

Реки, с облаками споря, гимн возносят горнякам.

Припев:

Славься, Мурманская область!

Славься, заполярный край!

Честь храни свою и доблесть,

Живи в веках и процветай.

А когда война закрыла свет у Кольских берегов,

Сила духа нас сплотила пред личиною врагов.

Было трудно, все бывало, - даже плавился гранит.

Заполярье устояло – враг наголову разбит.

Припев.

Под российским гордым флагом люди Севера живут,

В них – и подвиг, и отвага, и любовь, и ратный труд.

Нет такой земли на свете, где сердцами плавят лед!

Заполярье сквозь столетья свою славу пронесёт!

Припев».