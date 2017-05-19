От хлеба – до домов в сборе! УФСИН России по Мурманской области предлагает северянам широкий ассортимент своей продукции

В Мурманске в выставочном павильоне «МурманЭкспо» открылась ярмарка «Мурманская мозаика 2017». На ней представлен и выставочный модуль УФСИН России по Мурманской области, на котором можно ознакомиться с ассортиментом продукции, изготавливаемой в центрах трудовой адаптации исправительных колоний Мурманска и Мурмашей: дома из оцилиндрованного бревна и бруса, мебель из массива дерева, мебель для офисов, дошкольных и общеобразовательных учреждений из ламинированой ДСП, строительные материалы (тротуарная и облицовочная плитка), а также изделия швейного производства (специальная и рабочая одежда, постельные принадлежности).

Пенитенциарное учреждение региона представили и большой выбор сувенирной продукции, изделий художественной ковки (каминные решётки, ограды), кухонной утвари, изделий для бань и саун.

Впервые в этом году УФСИН предлагает продегустировать и купить ржано-пшеничный и пшеничный хлеб отличного качества и вкуса, приготовленный в пекарне ИК-17 по ГОСТам. За два дня работы выставки посетители уже купили более 150 кг свежевыпеченной хлебной продукции.