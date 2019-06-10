От масштабных работ в Белокаменке «щепки летят»

Совсем недавно врио губернатора Мурманской области с восторгом сообщал о том, что компания «НОВАТЭК» инвестирует в строительство верфи в Белокаменке более 100 млрд рублей, создаст в регионе порядка 15 тысяч рабочих мест и примет участие в социальных проектах Мурманской области. Таковы основные положения соглашения о сотрудничестве между правительством региона и компанией, которое было подписано на прошлой неделе на полях Петербургского международного экономического форума.

А в это время сообщество мотоциклистов на просторах Интернета разместило петицию, адресованную главе региона, руководителю управления Роспотребнадзора по Мурманской области и начальнику УГИБДД УМВД Росси по Мурманской области:

«Мы - автомобилисты и мотоциклисты Мурманской области, доводим до Вашего сведения, что на участке вдоль дороги от посёлка Белокаменка до посёлка Междуречье, по трассе Мурманск – Полярный, проводятся масштабные работы несколькими строительными компаниями. Обходя факт уничтожения гектаров зелёной зоны, загрязнение водоёмов и прочее смежное, данный участок дороги представляет смертельную опасность для всех участников дорожного движения. Неоднократные нарушения ПДД, водителями большегрузов провоцируют ДТП, на и так сложной трассе. Главная же проблема в нарушенном большегрузами дорожном полотне и регулярном его загрязнении.

Асфальт на участках выезда на автодорогу, с мест строительства объектов, покрыт толстым слоем грязи, выносимой грузовым автотранспортом и специальной техникой.

Глина, летящие из под колес камни, песок и т.д. делают непредсказуемым дорожное полотно при управлении авто, для пилотов одноколейной мототехники вообще смертельно опасным.

Требуем активизировать ответственные структуры и обязать строительные компании: принять меры для устранения выбоин на дорогах; исключить загрязнение трассы, на выезде с каждой площадки, применяя соответствующие меры (загрузка машин не более нормы, укрытие тентами для предотвращения осыпок стройматериалов, установка решеток на выезде со стройки, помывочные пункты с замкнутым циклом водоотведения и т.п.); привести в порядок загрязненные участки».

Под обращением автолюбителей уже появились первые отклики:

Олег Карпов:

«Это полное безобразие. В цивилизованных странах автомобили выезжающие со стройплощадок принято мыть от грязи. Хотя бы колеса. А эти всю грязь тащат на дорогу. Куда смотрит местная ГИБДД?»

Юлия Говера:

«С нашей стороны до Мурманска одна дорога. И по этой дороге ежедневно ходят маршрутки и автобусы, с людьми - взрослыми и детьми. То что творится на дороге после этих машин, прямое подтверждение опасности. У нас человеческая жизнь уже ничего не стоит? Жалобы от людей звучат постоянно и не только от мотоциклистов. И зимой в том числе. А надзорные органы у нас слепы? А транспортный налог, за что люди платят? За то, что на фото? Услышьте уже, наконец, жителей».

За пять дней обращение подписали 523 человека.