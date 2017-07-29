От них не убежишь: сотрудники ИК-16 стали победителями соревнований регионального УФСИН по легкоатлетическому кроссу

На Центральном стадионе профсоюзов Мурманска вчера прошли ежегодные лично-командные соревнования на первенство УФСИН России по Мурманской области по легкоатлетическому кроссу. В составах каждой из команд, защищавших спортивную честь учреждений и подразделений УИС области, по правилам соревнований, должно было быть четыре человека, в том числе женщина. Дамы независимо от возраста бежали 1 км , у мужчин дистанция была в два раза длиннее.

Во время церемонии торжественного открытия состязаний член судейского жюри председатель ветеранской организации УФСИН Андрей Лодыгин пожелал всем участникам упорной бескомпромиссной борьбы на всех забегах.

Дополнительного азарта спортсменам придало то, что побороться на равных на этой непростой дистанции вместе со всеми сотрудниками вышли заместители начальников учреждений, тем самым подавая наглядный пример отношения к здоровому образу жизни своим подчинённым.

Пожалуй, самая упорная борьба в этот жаркий солнечный день развернулась за звание командного чемпиона по кроссу, так как между всеми учреждениями УФСИН существуют давние «спортивные» счёты.

В результате бескомпромиссного сражения на беговой дорожке наибольшее количество зачётных баллов сумела набрать сборная бегунов мурмашинской исправительной колонии № 16. «Серебро» досталось спортсменам апатитского следственного изолятора № 2, «бронза» - коллективу мурманской исправительной колонии № 17.

В индивидуальном зачёте среди представительниц прекрасного пола не было равной сотруднице из ИК-16 Екатерине Мусатовой. У мужчин в возрастной категории до 34 лет победил её коллега по учреждению Александр Егоров, в категории 35-39 лет - сотрудник апатитского СИЗО-2 Валентин Ковтун. В категории 40 лет и старше первым на финише был сотрудник оленегорской КП-24 Игорь Афанасьев.

Подводя итоги первенства врио начальника УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Фокин, поблагодарил всех участников за честную спортивную борьбу, вручив призёрам соревнований кубки, медали и дипломы соответствующих степеней.