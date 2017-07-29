ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса«Река из долгов тянется долгие годы. Она складывается из разных ручейков», - Марина Ковтун
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.07.17 06:49

От них не убежишь: сотрудники ИК-16 стали победителями соревнований регионального УФСИН по легкоатлетическому кроссу

На Центральном стадионе профсоюзов Мурманска вчера прошли ежегодные лично-командные соревнования на первенство УФСИН России по Мурманской области по легкоатлетическому кроссу. В составах каждой из команд, защищавших спортивную честь учреждений и подразделений УИС области, по правилам соревнований, должно было быть четыре человека, в том числе женщина. Дамы независимо от возраста бежали 1 км, у мужчин дистанция была в два раза длиннее.

Во время церемонии торжественного открытия состязаний член судейского жюри председатель ветеранской организации УФСИН Андрей Лодыгин пожелал всем участникам упорной бескомпромиссной борьбы на всех забегах.

Дополнительного азарта спортсменам придало то, что побороться на равных на этой непростой дистанции вместе со всеми сотрудниками вышли заместители начальников учреждений, тем самым подавая наглядный пример отношения к здоровому образу жизни своим подчинённым.

Пожалуй, самая упорная борьба в этот жаркий солнечный день развернулась за звание командного чемпиона по кроссу, так как между всеми учреждениями УФСИН существуют давние «спортивные» счёты.

В результате бескомпромиссного сражения на беговой дорожке наибольшее количество зачётных баллов сумела набрать сборная бегунов мурмашинской исправительной колонии № 16. «Серебро» досталось спортсменам апатитского следственного изолятора № 2, «бронза» - коллективу мурманской исправительной колонии № 17.

В индивидуальном зачёте среди представительниц прекрасного пола не было равной сотруднице из ИК-16 Екатерине Мусатовой. У мужчин в возрастной категории до 34 лет победил её коллега по учреждению Александр Егоров, в категории 35-39 лет - сотрудник апатитского СИЗО-2 Валентин Ковтун. В категории 40 лет и старше первым на финише был сотрудник оленегорской КП-24 Игорь Афанасьев.

Подводя итоги первенства врио начальника УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Фокин, поблагодарил всех участников за честную спортивную борьбу, вручив призёрам соревнований кубки, медали и дипломы соответствующих степеней.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБазар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 496 человек
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

MargaritAB
29.07.17 10:38
Сейчас любое сообщение необходимо проверять и проверять, так как писаки услышат звон и начинают треньдеть, не понимая сути. Лишь бы прокукарекать. Так и с кладом в Зеленоборском, а сенсация началась с
Комментарий к новости:«Бумажный» клад в п.Зеленоборский вызвал ажиотаж среди журналистов
Мария Н
28.07.17 21:11
Наконец-то возобновили программу. Соскучилась.
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса
Ирина Ковалёва
28.07.17 16:27
Лишний раз убеждаюсь, что многие общественные организации не работают, а создают видимость деятельности. Вот и ОНФ пошли проверить работу поликлиники! А то они не знают, что там нет специалистов, оче
Комментарий к новости:Активисты ОНФ оценили качество работы городской поликлиники № 1: врачей мало – очереди большие
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:15«Вертикаль». Художественный фильм (0+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на охлаждённые и мороженые куры-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 13 копеек, а евро – почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин готовит нам «подарки» после выборов президента-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыПенсионные страдания Андрея Исаева в Госдуме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика