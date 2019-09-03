От падения кусков горной массы в карьере под Кандалакшей работник предприятия получил серьёзные травмы

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту травмирования мужчины, 1964 года рождения, при выполнении работ на одном из региональных предприятий.

В ходе процессуальной проверки было установлено, что в ночное время 2 сентября, находясь под уступом горной разработки на территории одного из предприятий области, водитель подрядной организации выполнял работы по сливу технологической воды из автоцистерны на базе автомобиля «УРАЛ». В это время с находящихся выше уступов произошло скатывание кусков горной массы, один из которых ударил работника в затылочную часть головы.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, перелом черепа в затылочной области. В настоящее время мужчина санавиацией доставлен в Москву для прохождения лечения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для осмотра места происшествия и производства первоначальных следственных и процессуальных действий. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.