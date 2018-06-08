От северян продолжают поступать жалобы об отсутствии на предоставляемых земельных участках необходимой коммунальной инфраструктуры

Сегодня на заседании правительства Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун был представлен отчёт о работе министерства имущественных отношений за 2017 год. С докладом на эту тему выступил глава ведомства Олег Мазунов.

Как сообщалось в докладе, в рамках разграничения полномочий в 2017 году в собственность Мурманской области поступило имущество стоимостью 49,2 млн рублей. В то же время выбыло имущество общей стоимостью 399,17 млн рублей, переданное в собственность муниципальных образований региона или Российской Федерации.

«Обеспечены взаимодействие и координация деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и структурных подразделений Минобороны России при решении проблемных вопросов приема-передачи, в том числе объектов социальной сферы и коммунально-бытового назначения. Так, согласно приказам Минобороны России 2012-2017 годов на территории региона из федеральной собственности передано 1879 объектов недвижимости, в том числе 16 объектов в 2017 году. Из них 61 объект поступил в собственность Мурманской области, 1818 объектов переданы в муниципальную собственность», – проинформировал Олег Мазунов.

Министерство является соисполнителем реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 в части нормативного правового регулирования вопросов бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям для жилищного строительства. В целом по Мурманской области с 2012 по 2017 год многодетным семьям для индивидуального жилищного и дачного строительства предоставлено в собственность бесплатно 1209 земельных участков. Губернатор отметила, что от северян продолжают поступать жалобы об отсутствии на предоставляемых участках необходимой коммунальной инфраструктуры. На эту проблему в разрезе всей страны накануне обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в рамках «Прямой линии». Марина Ковтун подчеркнула, что необходимо держать на постоянном тщательном контроле выполнение в регионе указа Президента России.