От штиля до шторма - успешно прошёл чемпионат Мурманска по парусному спорту «Кубок Туломы-2019»

На минувшей неделе на базе яхт-клуба Мурманского морского торгового порта прошел ежегодный чемпионат г. Мурманска по парусному спорту среди крейсерских яхт «Кубок Туломы-2019». Организаторами выступили яхт-клуб АО «ММТП» и Федерация парусного спорта г. Мурманска.

В этом году соревнования в акватории Нижнетуломского водохранилища проводились в 34-й раз. Как вспоминает начальник яхт-клуба АО «ММТП» Вячеслав Мальцев, первые старты состоялись в 1986 году, тогда в них приняли участие четыре яхты. Спустя годы, они выросли в открытый чемпионат города. На этот раз в гонках участвовали 13 яхт и более 50 спортсменов из Мурманска и Мурманской области, Архангельска и Москвы.

«За минувшие годы мы смогли отточить формат соревнований, различные организационные моменты, и спортсмены охотно приезжают к нам. На протяжении последних шести-семи лет погода нам благоволит и дает возможность проверить себя в самых разных условиях – от штиля до шторма. Все вместе это позволяет сделать крупнейшие соревнования в регионе по-настоящему интересными», - отметил Вячеслав Мальцев.

Средняя общая протяжённость дистанции составила около 50-60 морских миль. По итогам четырехдневной борьбы первое место в абсолютном зачете заняла яхта «Чижик», представляющая яхт-клуб Мурманского морского торгового порта. Экипаж победителей состоял из мурманчан Николая Николаева, Игоря Попова, а также мончегорцев Владимира Юшкова, Евгения Митрофанова и Александра Трофименко. На втором месте еще одна яхта клуба АО «ММТП» - «Тулома». На третьем месте «Ветерок» яхт-клуба «Гольфстрим» из Печенгского района. Среди «четвертьтонников» победил «Чижик», второй была «Тулома», третьей «Либерти» (кстати, капитаном был начальник учебно-курсового комбината АО «ММТП» Николай Зайцев), также представлявшие яхт-клуб Мурманского морского торгового порта. В классе «Микро» первенствовал «Ветерок», второе место у «Ники» (обе - яхт-клуб «Гольфстрим»).

Прошедшие соревнования фактически стали завершением летнего сезона этого года. Следующее старты, в которых планируют участвовать представители яхт-клуба АО «ММТП», - Кубок Сибири по зимнему кайту. Эти соревнования состоятся в начале декабря.