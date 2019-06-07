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Мурманская область. Арктика07.06.19 12:57

От списка сборных эвакуационных пунктов флотской столицы повеяло войной

На сайте администрации ЗАТО г.Североморск сегодня разместили список сборных эвакуационных пунктов (СЭП) муниципального образования, который утверждён постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 17.05.2019 № 935 «О создании эвакуационных органов муниципального образования ЗАТО г.Североморск».

В этом списке даны адреса 14-и учреждений флотской столицы, в основном школ.

«В соответствии с п. 1.4. Положения о сборных эвакуационных пунктах ЗАТО г.Североморск, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 17.05.2019 № 935, при возникновении на территории ЗАТО г. Североморск ЧС природного или техногенного характера, по распоряжению главы ЗАТО г. Североморск, СЭПы используются как пункты временного размещения граждан», уточняется в публикации. В тексте подробно расписано, что надо делать при эвакуации.

Если основные действия граждан, которые прописаны в публикации, мне хорошо известны по старым книгам и фильмам о войне, то предупреждение, что «эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения местных эвакуационных органов выбирать пункты и места для жительства и перемещаться из одного района в другой», несколько насторожило.

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