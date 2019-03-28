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Мурманская область. Арктика28.03.19 08:15

От Василия Комисарова, сотрудника УФСИН России по Мурманской области, ни один преступник не убежит

В Череповце прошло многосуточное состязание бегунов-экстремалов «Бег счастья», в котором помимо российских атлетов приняли участие и чемпионы экстремальных забегов Леонид Анацка и Владимир Кандыбо из белорусских городов Лида и Бобруйск.

В зачёте на 48 часов, когда перед участниками ставится задача пробежать как можно больше километров, с белорусскими чемпионами решил посоревноваться известный мурманский спорстмен-экстремал, сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров, в настоящее время защищающий цвета Клуба любителей бега «Апатиты».

Несмотря на то, что Василий впервые участвовал в подобного рода забегах, именно он лидировал по километражу на первой четверти этого 2-суточного марафона. Затем, правда, опыт ветеранов сказался: белорусские атлеты продолжили «наматывать» километры, а Василию Комиссарову понадобилось потратить больше времени на отдых.

И всё же показанный им на финише результат - 156,8 км за один забег — впечатляет. Отныне таков новый рекорд Клуба любителей бега «Апатиты». Следует отметить, что результат Василия Комиссарова намного больше прошлогоднего рекорда Дениса Колованова в 48,8 км, показанного во время забега «Лахти-Трейл».

С уверенностью можно говорить, что в КЛБ «Апатиты» наконец появился свой ультра-марафонец. Сам Василий Комиссаров не скрывал своих эмоций после финиша. По его словам, особые слова благодарности заслуживают его соперники - супер-многосуточники, у которых ему было очень приятно учиться как использовать огромные резервы человеческого организма.

В настоящее время Василий Комиссаров уже активно готовится к новым рекордам.

 

 

 

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