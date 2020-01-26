Мурманская область. Арктика26.01.20 09:35
От Заозерской развилки до п. Спутник перекрыта автомобильная дорога
Сегодня в виду сложных погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыт проезд по федеральной автодороге Р-21 «Кола» км 1470- км 1510 - от Заозерской развилки до п. Спутник - с 8.00 26 января до улучшения погодных условий.
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