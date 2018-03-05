На Ленинградской судоверфи состоялась закладка киля первого специализированного судна для промысла краба. Перед проведением торжественной церемонии контракт на строительство первого серийного судна подписали ОАО «Пелла» и ООО «Антей». В мероприятии принял участие заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Это первое специализированное судно, строящееся в России. Краболов длиной более 50 м и водоизмещением около 1835 тонн будет оборудован конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной забортной водой. Судно предназначено для донного ярусного лова краба (камчатского, опилио, синего).

«Благодаря механизму инвестиционных квот, заложенных в обновленном отраслевом законе, мы получили возможность загружать наши отечественные судоверфи и обновлять рыбопромысловый флот, что значительно повысит эффективность промысла. В результате мы ожидаем рост экономической отдачи отрасли и вклада в ВВП страны. Надеюсь, что заказы от рыбаков будут только расти, что положительно отразится и на судостроительном комплексе России», – сказал Илья Шестаков.

По итогам первой заявочной кампании на получение инвестквоты отбор прошли 33 проекта на строительство судов для рыбаков Северного бассейна и Дальнего Востока на отечественных верфях. Совокупные заявленные инвестиции составили 110 млрд рублей, что превысило совокупные инвестиции в рыбохозяйственный комплекс России за прошедшие 5 лет. 1 марта, стартовал второй этап отбора инвестпроектов по невыбранным квотам.

В ходе церемонии закладки киля первого краболова «Пелла» подтвердила намерение организовать строительство серии современных промысловых судов на компакт-верфи в Приморье. Строительство головного и первого серийного судна проекта 03070 позволит заводу проработать техническую базу и подготовить кадры для дальнейшей работы в Дальневосточном регионе.

В настоящее время на верфи одновременно строятся шесть рыболовецких судов, сообщает пресс-служба Росрыболовства.