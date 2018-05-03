Отчим, избивший ребенка, предстанет перед судом

Прокуратурой города Оленегорска направлено в суд уголовное дело в отношении отчима, избившего в состоянии алкогольного опьянения в ноябре 2017 года своего 4-летнего пасынка. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за причинение побоев этому ребенку.

В связи с тем, что преступление получило широкий общественный резонанс и представляло определенную сложность ввиду отсутствия очевидцев произошедшего и малолетнего возраста пострадавшего, прокуратурой его расследование было поручено следователям Следственного комитета РФ.

В период следствия обвиняемый свою вину так и не признал. С учетом результатов проведенной судебно-медицинской экспертизы действия обвиняемого квалифицированы по статье 116.1 Уголовного кодекса РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом за данное преступление, - 2 года лишения свободы.

Кроме того, прокуратурой города при проверке материалов уголовного дела выявлены грубые нарушения закона со стороны должностных лиц, обязанных по закону защищать права и интересы детей в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью. Несмотря на то, что семья, в которой совершено это преступление, являлась неблагополучной и находилась на профилактическом учете, должный контроль условий, в которых живут и воспитываются дети, со стороны государственных органов отсутствовал даже после первого причинения ребенку побоев в мае 2017 года.

В настоящее время по всем фактам выявленных нарушений закона прокуратурой города Оленегорска проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.