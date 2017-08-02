Отчим угрожал 22-летней падчерице кухонным ножом

В МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной поступило сообщение от 22-летней потерпевшей о том, что её жизни угрожает опасность. В сложившейся ситуации молодая женщина восприняла её как реально осуществимую.

Полицейские, опросив потерпевшую, выяснили, что по месту жительства в квартире на ул. Гвардейская у нее произошёл конфликт с совместно проживающим отчимом. Поводом стали личные неприязненные отношения между родственниками, которые возникли некоторое время назад. Высказывая падчерице словесные угрозы, мужчина демонстрировал ей кухонный нож.

На основе полученной информации, а также опроса свидетелей происшествия, полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. Ранее безработный житель города 1980 года рождения к уголовной ответственности не привлекался.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стражи порядка отмечают, что по данным ИЦ УМВД России по Мурманской области за 6 месяцев 2017 года полицейскими в Заполярье зарегистрировано свыше 130 преступлений, связанных с угрозой убийством. Почти 80 процентов из них совершены в ходе конфликтов, возникших на бытовой почве, а также в состоянии алкогольного опьянения.