Отцу и сыну, руководителям коммерческих предприятий, предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере

В полицию Мурманска обратились сотрудники двух коммерческих предприятий с заявлениями о мошенничестве, совершенном их руководителями.

Сотрудниками УЭБИПК УМВД России по г.Мурманску была проведена проверка, по результатам которой следователем следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе следствия установлено, что злоумышленники, занимая должности директоров двух аффилированных между собой организаций, занимавшихся судоремонтом, убедили работников оформить на себя кредитные обязательства в нескольких банках. При этом отец и сын обещали в течение года в полном объеме вернуть денежные средства, чтобы их подчиненные могли погасить задолженность перед банками.

Полученные от потерпевших денежные средства руководители указанных организаций – жители Мурманска 1950 и 1983 годов рождения – присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовных дел установлено 15 потерпевших. В целях документирования противоправной деятельности были назначены более 50 экспертиз, опрошены десятки свидетелей. Следователем установлено, что потерпевшие оформили на себя более 50 кредитных обязательств в различных банках Мурманска. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 25 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, отцу и сыну предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.