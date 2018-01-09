Отдали праздничные дни Декаде спорта и здоровья

Массовые физкультурные и спортивные новогодние мероприятия прошли в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья во всех муниципальных образованиях Мурманской области.

Традиционно, самым популярным зимним видом спорта у жителей региона остаются лыжные гонки. Именно поэтому организаторы мероприятий уделили большое внимание этому виду спорта при организации отдыха северян. В новогодние праздники самыми массовыми и яркими стали Рождественские лыжные гонки в Полярных Зорях и Мончегорске, традиционный массовый конкурс «Лыжня зовет» в Мурманске и массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей в Оленегорске, соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня», «Веселые старты на лыжах», «Зимнее ориентирование», «Эстафеты на лыжах», «Рождественский биатлон», «Рождественская дискотека на лыжах» в Кировске. В Кировске было организовано также катание на собачьих упряжках и лошадях, работа анимационных групп, «квилинг» и мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, фотоконкурс «лучшее фото на лыжне».

В Мурманске любители активного отдыха приняли участие в «Мандариновом забеге». В Долине Уюта собрались северяне разного возраста – от дошкольников до бабушек и дедушек, чтобы поучаствовать в соревнованиях и различных конкурсах. Как и ранее, началась акция с веселой музыкальной разминки, которую провела Снежная королева. Участники забега разделились на тех, кто предпочел преодолеть дистанцию в 1200 м бегом, и тех, кому по душе больше пришлась скандинавская ходьба. По традиции, на финише Дед Мороз и Снегурочка вручили всем участникам мандариновые медали.

Также в рамках Декады спорта и здоровья во многих муниципальных образованиях прошли рождественские турниры по шахматам, футболу на снегу среди детских дворовых команд, мини-футболу, дзюдо, рукопашному бою, хоккею, самбо, волейболу, баскетболу, плаванию, настольному теннису, стритболу.

Развлекательные мероприятия включали рождественские эстафеты, веселые старты, спортивно-игровые программы. Жители региона активно принимали участие в массовом катании на коньках, ватрушках, лыжах, санках. Около двух тысяч мурманчан побывали в праздничные дни на катке мурманского спорткомплекса «Долина уюта», который был открыт для всех желающих.

Всего в Мурманской области в рамках Декады спорта и здоровья было проведено более 100 массовых физкультурных и спортивных мероприятий. В спортивных праздниках на катках и лыжных трассах приняли участие свыше 15 тысяч человек.