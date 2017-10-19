Семья пенсионеров живёт в адуЗНАКИ: Даже в ненастье звёзды оказывают влияние на нашу судьбу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.10.17 07:18

Отдел государственного экологического надзора подвел итоги

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2017 года провели 26 плановых/внеплановых проверок соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства в отношении: МУП «ОТС»; АО «Мостовое предприятие»; АО «Трест Мурманскморстрой»; МКУ «ЦБУиО»; МКУ «УЭР»; ММБУ «УДХ»; МГОУНБ; МБУ «АХТО»; МУП «Североморскводоканал»; МБУ «КХЭО УО»; МКУ «Муниципальный архив города Апатиты»; ООО «Север Кварц»; МУП «ТЖКК»; ООО «УК «Мурманское дорожное управление»; ОАО «Электротранспорт города Мурманска»; МКУ «Служба заказчика»; МУП «Дорожно-транспортное хозяйство»; МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево»; ММБУ «Экосистема»; МКУ ЗАТО Александровск «ЦАХиО»; МУП «Городские сети» МО г. Заполярный»; МКУ «УОД ОМС и МУ»; АО «Трестмурманскморстрой»; МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и учреждений»; МУП «Сервис»; МУП «Недвижимость УМБЫ».

По результатам полученной информации о нарушениях природоохранного законодательства проведено 16 административных расследований. 

Кроме того, за 9 месяцев 2017 года сотрудниками отдела ГЭН совместно с   прокуратурой Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, ГОКУ «Дирекция ООПТ», представителями Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства на территории области проведено более 70 рейдовых мероприятий. 

По результатам контрольно-надзорной деятельности выявлено более 60 различных нарушений природоохранного законодательства, виновные лица привлечены к административной ответственности. 

Анализ контрольно-надзорной деятельности Министерства показал, что основными нарушениями требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов являются нарушения требований: ст. ст. 11, 39 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; ст. ст. 14, 18, 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ст. ст. 14, 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681. 

Общая сумма назначенных наказаний в виде административного штрафа за 9 месяцев 2017 года составила 1 млн. 574 тыс. рублей. Сумма взысканных государственными инспекторами административных штрафов составила 1 млн. 304 тыс. рублей.  В дальнейшем работа по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования министерством будет продолжена. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 447 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерий.
18.10.17 17:22
Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Иванов Сергей
17.10.17 12:06
Высокий суд Гонконга - это официальное название. И ещё. Иванов и Смирнов конечно гады, однако ответьте на вопрос: В чём пострадали потерпевшие?.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Иванов Сергей
17.10.17 11:53
Вопреки мнению Арктик ТВ Во-первых у СПК РК "Северная звезда"ни одного кредита. Во-вторых у СПК РК Северная звезда" - 3 (три) судна, в-третьих рыбофабрика в селе Белокаменка. количество работающих - 1
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 34 серия (12+)12:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика