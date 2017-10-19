Отдел государственного экологического надзора подвел итоги

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2017 года провели 26 плановых/внеплановых проверок соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства в отношении: МУП «ОТС»; АО «Мостовое предприятие»; АО «Трест Мурманскморстрой»; МКУ «ЦБУиО»; МКУ «УЭР»; ММБУ «УДХ»; МГОУНБ; МБУ «АХТО»; МУП «Североморскводоканал»; МБУ «КХЭО УО»; МКУ «Муниципальный архив города Апатиты»; ООО «Север Кварц»; МУП «ТЖКК»; ООО «УК «Мурманское дорожное управление»; ОАО «Электротранспорт города Мурманска»; МКУ «Служба заказчика»; МУП «Дорожно-транспортное хозяйство»; МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево»; ММБУ «Экосистема»; МКУ ЗАТО Александровск «ЦАХиО»; МУП «Городские сети» МО г. Заполярный»; МКУ «УОД ОМС и МУ»; АО «Трестмурманскморстрой»; МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и учреждений»; МУП «Сервис»; МУП «Недвижимость УМБЫ».

По результатам полученной информации о нарушениях природоохранного законодательства проведено 16 административных расследований.

Кроме того, за 9 месяцев 2017 года сотрудниками отдела ГЭН совместно с прокуратурой Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, ГОКУ «Дирекция ООПТ», представителями Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства на территории области проведено более 70 рейдовых мероприятий.

По результатам контрольно-надзорной деятельности выявлено более 60 различных нарушений природоохранного законодательства, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Анализ контрольно-надзорной деятельности Министерства показал, что основными нарушениями требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов являются нарушения требований: ст. ст. 11, 39 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; ст. ст. 14, 18, 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ст. ст. 14, 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681.

Общая сумма назначенных наказаний в виде административного штрафа за 9 месяцев 2017 года составила 1 млн. 574 тыс. рублей. Сумма взысканных государственными инспекторами административных штрафов составила 1 млн. 304 тыс. рублей. В дальнейшем работа по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования министерством будет продолжена.