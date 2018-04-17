Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области проводит 18 апреля День открытых дверей на базе МФЦ

18 апреля на базе отделений многофункционального центра в Мурманске будут проходить Дни открытых дверей по предоставлению услуг Пенсионного фонда. Мероприятие организовано для более широкого информирования граждан о законодательстве и порядке предоставления услуг Пенсионного фонда. Специалисты фонда дадут консультации по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат, материнского капитала, услуг, предоставляемых в электронном виде, и по другим вопросам, касающимся деятельности фонда.



Консультации будут проводиться с 14.00 по 18.00 по следующим адресам:



отделение по Ленинскому округу: г. Мурманск, ул. Хлобыстова, 26;



отделение по Октябрьскому округу: г. Мурманск, пр. Ленина, 45;



отделение по Первомайскому округу: г. Мурманск, ул. Щербакова, 26.