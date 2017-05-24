Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области проводит 25 мая День открытых дверей на базе областного МФЦ

25 мая на базе отделений государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области планирует провести День открытых дверей.

Мероприятие организовано для информирования граждан о законодательстве и порядке предоставления услуг Пенсионного фонда. Специалисты фонда проконсультируют по вопросам пенсионного и социального обеспечения, мер социальной поддержки многодетных семей, услуг Пенсионного фонда, предоставляемых в электронном виде, и по другим вопросам, касающимся деятельности фонда.

Консультации будут проходить в отделениях МФЦ 25 мая с 14.00 до 18.00 по адресам: г.Мурманска, ул. Щербакова, 26; просп. Ленина, 45; ул. Хлобыстова, 26.