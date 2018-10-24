Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области проводит 25 октября День открытых дверей

25 октября на базе отделений Многофункционального центра Мурманской области в городе Мурманска состоятся Дни открытых дверей по предоставлению услуг Пенсионного фонда.

Мероприятие организовано в целях более широкого информирования граждан о законодательстве и порядке предоставления услуг ПФР. Специалисты фонда дадут консультации по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат, материнского капитала, услуг ПФР, предоставляемых в электронном виде, и по другим вопросам, касающимся деятельности фонда.

Консультации будут проводиться с 14.00 по 18.00 по следующим адресам в Мурманске:

ул. Хлобыстова, 26 - отделение по Ленинскому административному округу;

пр. Ленина, 45 - отделение по Октябрьскому административному округу;

ул. Щербакова, 26 - отделение по Первомайскому административному округу.