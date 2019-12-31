Отделения Госавтоинспекции Мурманской области в праздничные дни не работают

Госавтоинспекция Мурманской области информирует, что с 1 по 3 и с 5 по 8 января 2020 года экзаменационное и регистрационное отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Мурманской области не работают.

4 января с 9 до 16 часов без перерыва на обед будет проводиться приём граждан по вопросам выдачи (замены) водительских удостоверений, регистрации на экзамен и изготовление водительских удостоверений после экзаменов, а также можно будет совершить регистрационные действия с транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что получить государственные услуги по линии Госавтоинспекции можно и на Едином портале государственных услуг.

Телефоны для справок: экзаменационного отделения 40-63-93, регистрационного отделения 40-63-88.