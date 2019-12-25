Отдельному морскому инженерному полку Северного флота исполнился год

Сегодня торжественные мероприятия по случаю первой годовщины со дня формирования части состоялись в отдельном морском инженерном полку Северного флота. 24 декабря 2018 года, командовавший Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил командиру полка (тогда ещё подполковнику, а ныне полковнику) Юрию Горбунову Боевое знамя.

Поздравить военных инженеров с Днём части прибыли представители командования Северного флота, православного духовенства, ветераны и юнармейцы. В ходе торжественных мероприятий состоялось открытие нового памятника – гусеничного минного заградителя, который был установлен перед зданием штаба полка.

Как сообщает пресс-служба СФ, Отдельный морской инженерный полк Северного флота был развёрнут в прошлом году на базе отдельного морского инженерного батальона в посёлке Щукозеро Мурманской области. Основное его предназначение – инженерное обеспечение действий сил и войск флота в условиях Крайнего Севера и Арктики. Военнослужащие полка серьёзный практический и боевой опыт. Они прошли военную школу в составе группировки сил флота, действовавшей на Северном Кавказе во время контртеррористических операций и в Сирии, занимаясь разминированием объектов и восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Ежегодно личный состав инженерного полка принимает активное участие в обеспечении ключевых тактических учений Северного флота в Арктической зоне, а также в постоянном режиме занимается утилизацией взрывоопасных предметов, обнаруженных в зоне ответственности флота.