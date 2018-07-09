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Мурманская область. Арктика09.07.18 09:25

Отделом опеки направлено заявление в суд об ограничении матери детей в родительских правах в отношении четырёх детей

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка по обращению о нарушении прав несовершеннолетних, неисполнении требований закона в связи с непринятием надлежащих мер со стороны должностных лиц отдела опеки и попечительства Комитета по образованию администрации г. Мурманска.

Проверкой установлено, что гражданка И., 1989 года рождения, имеет на иждивении 4 несовершеннолетних детей.

Семья, как нуждающаяся в мерах социальной поддержки, впервые была выявлена отделом охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска в августе 2011 года. Мать детей неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Длительное время семья находилась в социально опасном положении, в периоды проживания в семье надлежащих условий содержания и воспитания со стороны законного представителя для детей создано не было, несовершеннолетние неоднократно помещались и находились в государственных учреждениях. Ситуация в семье не менялась к лучшему, однако органами опеки мер, направленных на защиты прав детей, не принималось.

Прокуратурой округа в целях устранения нарушения прав несовершеннолетних внесено представление главе администрации г. Мурманска.

Только после вмешательства прокуратуры несовершеннолетние были изъяты из семьи и на основании ходатайств отдела опеки и попечительства Комитета по образованию администрации г. Мурманска помещены в государственные учреждения.

Отделом опеки направлено заявление в суд об ограничении матери детей в родительских правах в отношении всех детей. Решением суда требования удовлетворены.

В случае, если в течение полугода ситуация не изменится, орган опеки и попечительства обратится в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав.

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