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Мурманская область. Арктика23.03.18 08:49

Отечественная рыба возвращается в Россию из третьих стран уже по более высокой цене – Сергей Гудков

Взаимодействие переработчиков и рыбаков обсудили на совещании у заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. На встрече присутствовали члены совета некоммерческой организации «Рыбный союз», представители рыбопромышленных предприятий и ассоциаций. Участники совещания обсудили требования по качеству сырья, возможности по объёмам его поставок, условия сотрудничества, ценообразование и другие важные вопросы, влияющие на результат – вид, цену и вкус рыбной продукции на прилавках магазинов, и, как следствие, потребительский спрос.

По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, некоммерческая организация своей целью ставит помощь производителям готовой рыбной продукции. В Союз входят 34 участника, включая 3 компании-рыбодобытчика и 1 складской комплекс. Всех их кроме общего дела, объединяют и общие проблемы. Главными из них Сергей Гудков назвал низкую прибыльность бизнеса, складывающуюся из высоких цен на сырье и низкой покупательной способности граждан, необходимость технологического обновления, неустойчивое качество сырья и недобросовестная конкуренция.

Для решения этих проблем производители разрабатывают план совместных скоординированных действий. Однако по многим вопросам представителям реального сектора экономики необходима поддержка государственных органов, найти которую они хотели бы в лице Росрыболовства.

Члены Рыбного союза обратились к главе Росрыболовства с просьбой поддержать их во взаимоотношениях с Федеральной налоговой службой, которая проводит им доначисления налогов за контрагентов, у которых закупается сырье.

«Сегодня правительство проводит большую работу по реформированию контрольно-надзорной деятельности, которую курирует министр Российской Федерации Михаил Абызов. В рамках этой деятельности я готов поднять самые острые вопросы переработчиков рыбы на уровне межведомственного взаимодействия», – отметил Илья Шестаков.

Другая проблема, за решением которой члены Рыбного союза обратились к руководителю Росрыболовства, – это организация прямого взаимодействия с рыбаками. По словам руководителей перерабатывающих предприятий, трудность сегодня доставляет закупка сырья, которое зачастую продается российскими промысловиками в третьи страны. Отечественная рыба возвращается в Россию уже по более высокой цене.

Сергей Гудков обратил внимание на то, что многим рыбакам проще продать морепродукты трейдеру, так как они не хотят связываться даже с самыми простыми требованиями предприятий переработчиков.

«Любую, даже самую сложную проблему можно решить – для этого сначала необходимо встретиться и обсудить позицию всех участников процесса. Росрыболовство готово выступить посредником между переработчиками и рыбаками», – отметил Илья Шестаков.

Глава ведомства предложил участникам совещания подготовить перечень тех промысловых компаний, которые интересуют производителей готовой продукции, и организовать трёхстороннюю встречу. Вместе с тем, руководитель Росрыболовства напомнил, что развитие производства на территории Российской Федерации и качественное изменение её структуры – одна их приоритетных задач. Она заложена в актуализированной долгосрочной стратегии развития рыбопромышленного комплекса. Соответствующие меры для ее реализации уже предприняты в рамках обновленного закона о рыболовстве. Речь идет о внедрении механизма выделения квот на инвестиционные цели, в том числе на строительство береговых рыбоперерабатывающих фабрик, и, главное для развития переработки нововведение – новая концепция прибрежного рыболовства. Предусмотрена прибавка в размере 20% к имеющейся доле квот для тех рыбаков, которые в рамках единой квоты и промыслового пространства решают заниматься прибрежным рыболовством и берут при этом обязательство доставлять уловы на берег для сбыта и переработки. Ожидается, что принятые механизмы позволят нарастить долю выпуска продукции с высокой степенью переработки и увеличить прибыль предприятий, а также экономическую отдачу отрасли, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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