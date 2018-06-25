Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» окружили автомобили из прошлого и будущего

Два совершенно разных и независимых автопробега сошлись в одной точке Мурманска - у отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

В пятницу, 22 июня, отель встречал участников экологического автопробега из Норвегии во главе с мэром города Киркинес Руне Рафаэльсоном. Они прибыли на нескольких электромобилях «Tesla». Также к ним присоединились электромобили из Санкт-Петербурга и даже Беларуси по приглашению организатора этого пробега - экологической организации «Bellona». На автостоянке отеля выстроилось выставка автомобилей будущего.

А в субботу, 23 июня, к отелю «Park Inn by Radisson Полярные Зори» начали подъезжать автомобили и микроавтобусы из далекой Германии – участники ежегодного автопробега «Круг Балтийского моря». Особенностью этого пробега является то, что в нём участвуют автомобили, которые уже можно отнести к категории «ретро». Одно из условий для участников этого автопутешествия - отсутствие GPS-навигаторов. Всего в гонке участвует 250 машин из Германии.

После этого автостоянка у мурманского отеля стала символизировать связь времен, а также стала демонстрацией технического прогресса и перехода от бензина и дизеля к чистой «зелёной» энергии.