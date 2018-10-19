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Мурманская область. Арктика19.10.18 14:25

Отгрузку продукции Арктик-СПГ и Ямал-СПГ обеспечат дизельные и газовые ледоколы

В отгрузке продукции с Арктик-СПГ будут задействованы газовые и дизельные ледоколы. Об этом, как передало ИАА «ПортНьюс», на конференции «Арктические проекты - сегодня и завтра» в Архангельске рассказал начальник оперативного отдела флота для обеспечения крупнейших национальных арктических проектов ФГУП «Атмфлот» Владимир Арутюнян.

Он сообщил, что помимо ледокола «Арктика», строительство которого завершится в этом году, ледокольный флот пополнят еще четыре судна, два из которых также находятся на стадии строительства. Решение по строительству еще двух ледоколов уже принято.

Арутюнян также отметил, что реализация проектов Арктик-СПГ и Ямал-СПГ значительно оживит судоходство.

«Если в предыдущем году было по 3-4 судозахода в месяц, то в этом году будет 20 или более. То есть, увеличение произойдет в 4-5 раз», - уточнил он.

Напомним, головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» строится на Балтийском заводе-Судостроение по заказу «Госкорпорации «Росатом» (закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года) и станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

Основные характеристики судна: мощность - 60 МВт (на валах), скорость хода - 22 узла, (по чистой воде), длина - 173,3 м (160 м по КВЛ), ширина - 34 м (33 м по КВЛ), высота - 15,2 м, осадка - 10,5 м/8,65 м, максимальная ледопроходимость - 2,8 м, полное водоизмещение - 33 540 тонн, назначенный срок службы - 40 лет.

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