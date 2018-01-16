Откажитесь от «жиросжигателя» «DNP», который используют при производстве красителей

В связи с полученной информацией о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя «DNP», содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что указанный продукт в нашей стране не разрешён к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области обращают внимание, что указанный продукт в нарушение требований законодательства рекламируется как «жиросжигатель» и реализуется во Всемирной паутине, в том числе через социальные сети, например, «VK.com», при этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приёма внутрь.

Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретённого продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте для обращений граждан depart@gsen.ru.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимаются меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.